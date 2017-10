L'auspicio, ora, è che il leader dei Puddle of Mudd riesca a lasciarsi alle spalle le sue grane con la legge considerando le due sentenze emesse nelle ultime ore dal tribunale di Los Angeles come un nuovo inizio: come riferisce TMZ, il cantante della band di Kansas City ha assistito nelle ultime ore agli atti finali di due processi che lo vedevano coinvolto per altrettanti episodi ben oltre i limiti della legalità.

Il primo procedimento era riferito ad atti di vandalismo dei quali Wes Scantlin si era reso protagonista lo scorso anno, quando presso la sua residenza furono costretti a intervenire oltre trenta agenti della polizia di L.A.: il giudice ha comminato all'artista tre anni di libertà vigilata, oltre al versamento di 40mila dollari tra sanzioni e risarcimenti.

Il secondo invece faceva riferimento all'ultima disavventura di Scantlin, verificatasi lo scorso 9 settembre all'aeroporto internazionale di Los Angeles: per aver cercato di imbarcarsi su un volo per il Texas in possesso di una pistola ad aria compressa il cantante è stato condannato a venti giorni di reclusione, ai quali si somma un bando a tempo indeterminata dal principale scalo aeroportuale della città californiana per viaggi che esulino dagli impegni di lavoro.