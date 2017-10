Si intitola "Long Way From Home" il nuovo album di Peter Cincotti, autore e performer newyorchese di origini italiane noto al grande pubblico per la partecipazione all'edizione 2013 del Festival di Sanremo insieme a Simona Molinari. Il disco, registrato negli studi di Jersey Shore - località vicina alla Grande Mela dove Cincotti è cresciuto, contiene diversi riferimenti al nostro Paese, soprattutto nei brani “Palermo” e “Roman skies”: "Molte canzoni di questo disco sono state ispirate specificamente dall'Italia: 'Roman Skyes' l'ho scritta seduto in un taxi per le strade di Roma; 'Palermo' mi è venuta in un sogno. Quindi, consapevolmente o inconsapevolmente, tra tutto il mio viaggiare nel mondo, le mie esperienze in Italia hanno particolarmente segnato questo album in un modo che nessun altro Paese ha fatto", ha spiegato a proposito l'artista.

"Long Way From Home" verrà promosso dal vivo anche in Italia per mezzo di cinque appuntamenti che avranno luogo martedì 5 dicembre al Blue Note di Milano, martedì 12 dicembre al Teatro Puccini di Firenze, mercoledì 13 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, giovedì 14 dicembre al Modo di Salerno e venerdì 15 dicembre al Teatro Forma di Bari.