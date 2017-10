In attesa che a novembre venga distribuito sul mercato "Michael Hutchence: The Last Rockstar", il documentario sulla vita dello scomparso leader degli INXS, Sky News riferisce di una delle informazioni inedite incluse nella pellicola diretta da Richard Lowenstein: stando a quanto verrà mostrato nel film biografico di prossima uscita, poco prima di togliersi la vita il frontman di Sydney avrebbe vergato sulla pagina di un bloc notes dei versi che sarebbero rimasti - purtroppo - i suoi ultimi.

“Wouldn’t be right to take it / Wouldn’t be right laying down / Sick of the dogs outside my window / That’s right take a look / New plan with a hook / Stuck into me / All the bitterness / Has started showing / Five years no one hears” ("Non sarebbe giusto prenderlo / Non sarebbe giusto fissarlo / Sono stanco dei cani fuori dalla mia finestra / E' giusto dare un'occhiata / Ho un piano con un amo / Conficcato in me / Tutta l'amarezza / Ha iniziato a mostrarsi / Per cinque anni nessuno ha sentito"), sarebbe l'ultimo (potenziale) testo firmato da Hutchence.

"Non sarà un biopic convenzionale", hanno spiegato i produttori a proposito di "Michael Hutchence: The Last Rockstar": "Sarà un film che farà notizia in tutto il mondo. Lo scopo non era quello di definire Hutchence per come è morto, ma per come ha vissuto, cioè come un uomo e un musicista brillante, a padre amorevole e una vera rockstar".

Michael Hutchence si è tolto la vita all'età di 37 anni il 22 novembre del 1997 nella stanza numero 524 del Ritz-Carlton Hotel di Double Bay, a Sydney, un circostanze mai del tutto chiarite: solo sette mesi prima gli INXS avevano pubblicato il loro decimo album in studio, "Elegantly Wasted".