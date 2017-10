Si intitola “Animali Urbani” èil secondo album di Daniele Isola: prodotto da Pietro Paletti, arriva doop l’album d’esordio “Luna di miele per 3” del 2015. "Ho cercato di racchiudere in Animali Urbani le emozioni di due anni per me molto intensi. Non a caso sono finite dentro due canzoni che segnano l'inizio e la fine di questo cammino. Una era stata esclusa dal precedente lavoro, l'altra l’ho scritta il giorno prima di entrare in studio", racconta il cantautore. Per la nostra rubrica ha registrato una versione senza filtri del singolo "Nella mia natura": lo racconta così:

Ciao a tutti gli amici di Rockol. Ho scelto il brano "Nella mia natura" per questa rubrica. Qui in una versione acustica ed inedita registrata nella camera d'albergo il giorno dopo un concerto.

Nel brano parlo di come sarebbe bello potersi presentare alle persone proponendo anche i lati più nascosti di noi, senza pensare troppo a come ci vedono gli altri ma più a chi si è veramente... in maniera più zen. Insomma ... senza filtri! Buona visione