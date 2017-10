Pink ha attaccato in maniera piuttosto dura Dr. Luke, il produttore che nel 2014 venne accusato da Kesha di aver abusato di lei sessualmente e psicologicamente: "Non è una brava persona", ha detto la cantante di "Try".

La popstar statunitense, che collaborò con Dr. Luke nel 2006 per l'album "I'm not dead", si è lasciata andare ad una serie di commenti duri nei confronti del produttore in un'intervista concessa al New York Times:

"Non so quello che è successo, ma in ogni caso, colpevole o non colpevole, questo è il karma e se l'è meritato perché non è una brava persona. Gliel'ho detto in faccia e non lavoro con lui. Non fa fruttare bene le cose, non è una persona cordiale, non fa le cose giuste quando c'è l'opportunità di fare bene, quindi non sono così dispiaciuta per lui".

Pink tornerà sulle scene discografiche il prossimo 13 ottobre con il nuovo album "Beautiful trauma", che è stato anticipato dal singolo "What about us".