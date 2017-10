Little Richard festeggerà il sessantesimo anniversario del suo album di debutto “Here’s Little Richard” (1957) con una riedizione deluxe del disco, arricchita da versioni inedite e demo. Nello specifico, nella ristampa in uscita il prossimo 3 novembre, saranno otto su ventidue le tracce in versione inedita, incluse le registrazioni originali, mai diffuse prima, di “Ready Teddy”, “Rip It Up” e “Slippin' And Slidin”.

Tra le novità, una nuova “Can't Believe You Wanna Leave”, che, eliminata dall’album, era stata poi pubblicata sul lato B di “Keep A-Knockin'”, lo stesso anno. Nella prima registrazione, che ora vede la luce, il derviscio del rock’n’roll aveva potenziato il suo microfono.

Un’operazione simile di ristampa era già stata proposta lo scorso aprile 2012, quando uscì il nuovo “Here’s Little Richard” con due bonus in forma di demo. Questa volta, per il sessantesimo anniversario, la tracklist è stata ulteriormente ampliata.

La tracklist:

Disco 1

1. Tutti Frutti

2. True, Fine Mama

3. Can't Believe You Wanna Leave

4. Ready Teddy

5. Baby

6. Slippin' and Slidin'

7. Long Tall Sally

8. Miss Ann

9. Oh Why?

10. Rip It Up

11. Jenny Jenny

12. She's Got It

Disco 2

1. Tutti Frutti (take 2)

2. True Fine Mama (take incompleto)

3. Can't Believe You Wanna Leave (take 6)

4. Can't Believe You Wanna Leave (take 8)

5. Ready Teddy (take 1)

6. Ready Teddy (takes 2 e 3)

7. Baby (demo)

8. Baby (take 1)

9. Slippin' and Slidin' (demo)

10. Slippin' and Slidin' (piano e batteria demo)

11. Long Tall Sally (take 1)

12. Long Tall Sally (take 6)

13. Miss Ann (demo)

14. Miss Ann (take 1)

15. Miss Ann (take 6)

16. Oh Why? (takes 3 e 4)

17. Oh Why? (take 9)

18. Rip It Up (take 1)

19. Rip It Up (take 3)

20. Rip It Up (take 4)

21. Rip It Up (take 6)

22. She's Got It (versione alternativa)