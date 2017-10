Esce venerdì 27 ottobre “Zazzarazàz – Uno spettacolo d’arte varia”, un progetto discografico che (rubando, per il titolo, parole dei testi di "Bartali" e "Via con me", due dei brani più famosi del cantautore astigiano) ripercorre oltre 40 anni di carriera di Paolo Conte e che raccoglie brani dagli album di studio, una selezione di brani live ed un disco con le interpretazioni di canzoni di Conte da parte di protagonisti della musica e dello spettacolo come Roberto Benigni, Enzo Jannacci, Francesco De Gregori e Lucio Dalla, Miriam Makeba, Dizzy Gillespie e molti altri. Impreziosisce questa raccolta il brano inedito “Per te”, registrato appositamente per l'occasione.

Così commenta l'autore e interprete:

“Fa un certo quale effetto per un compositore vedere tutte (o quasi) le proprie canzoni riunite insieme. A me non appaiono lontane quelle più antiche né vicine quelle più recenti. Le più vecchie in ordine di tempo erano figlie di una fantasia più vergine. Io stesso, componendole, ricordo di aver provato la sensazione di stupirmene. Saranno capite? Era la domanda che qualche volta rivolgevo a me stesso…”

All’interno del cofanetto trova posto anche un libro con molte fotografie scattate ai concerti e nei backstage durante i tour, inediti ritratti di momenti privati e alcuni disegni dello stesso Paolo.



“Zazzarazàz – Uno spettacolo d’arte varia” esce in due formati:

Standard 4 CD

3 CD una selezione delle più belle canzoni in versione originale

1 CD con le canzoni di Paolo Conte interpretate da altri.

Booklet fotografico con introduzione di Paolo Conte

Tracklist

CD 1

Per Te - inedito

Sotto Le Stelle Del Jazz

Gli Impermeabili

Gioco D'Azzardo

Madeleine

Snob

Elisir

Una Giornata Al Mare

Gong-Oh

La Vecchia Giacca Nuova

L'Orchestrina

Una faccia in prestito

Ho ballato di tutto

Schiava Del Politeama

Fandango

CD 2

Via Con Me

Aguaplano

Alle Prese Con Una Verde Milonga

Max

Sparring Partner

I Giardini Pensili Hanno Fatto Il Loro Tempo

Chi Siamo Noi?

Il Quadrato E Il Cerchio

Diavolo Rosso

Argentina

Danson metropoli

Colleghi trascurati

Novecento

Molto Lontano

Le Chic Et Le Charme

CD 3

Azzurro - live

Bartali

La Topolino Amaranto

Genova Per Noi

Onda Su Onda

Messico e Nuvole - live

Cuanta Pasion

Tropical

Dancing

Come Di

Happy feet (musica per i vostri piedi madame)

Maracas

Boogie

La Ricostruzione Del Mocambo

En Bleu Marine - instrumental

CD 4

Roberto Benigni - Via con me

Avion Travel - Aguaplano

Enzo Jannacci (con Paolo Conte) - Bartali

Caterina Caselli - Insieme a te non ci sto più

Bruno Lauzi - Genova per noi

Daniele Silvestri - Una giornata al mare

Fiorella Mannoia - Come mi Vuoi

Stadio - Un vecchio errore

Miriam Makeba & Dizzy Gillespie - Don't break my heart

Enzo Jannacci - Messico E Nuvole

Bruno Lauzi - Wanda, stai seria con la faccia ma però

Lucio Dalla e Francesco De Gregori - Un gelato al limon (live)

Enzo Jannacci - Sudamerica

Bruno Lauzi - Onda su onda

Milva - Vielleicht war es liebe (Gioco d’azzardo)

CD 1

Per Te - inedito

Sotto Le Stelle Del Jazz

Gli Impermeabili

Diavolo Rosso

Madeleine

Novecento

Ho ballato di tutto

Maracas

Le tue parole per me

Eden

La Vecchia Giacca Nuova

La Donna Della Tua Vita

Galosce Selvagge

Danson metropoli

En Bleu Marine - instrumental

CD 2

Via Con Me

Argentina

Max

Gioco D'Azzardo

Molto Lontano

Fuga All'Inglese

Sijmadicandhapajiee

Ratafia

Lupi spelacchiati

Il Treno Va

Intimità

Massaggiatrice

Quadrille

Tua Cugina Prima (Tutti A Venezia)

P.U.B.S.A.G. (Passa Una Bionda Sugli Anni Grigi) - instrumental

CD 3

Azzurro - live

Aguaplano

Donna dal profumo di caffè

Una faccia in prestito

Le Chic Et Le Charme

Schiava Del Politeama

Incontro

Un vecchio errore

La zarzamora

Una Di Queste Notti

Parole d'amore scritte a macchina

Los Amantes Del Mambo

Sono qui con te sempre più solo

Aigrette Et Sa Valse - instrumental

Pomeriggio Zenzero - instrumental

CD 4

Bartali

La Topolino Amaranto

Messico e Nuvole - live

Cuanta Pasion

Chi Siamo Noi?

Snob

Come Mi Vuoi?

Il Quadrato E Il Cerchio

Bamboolah

Mister Jive

Elegia

Architetture lontane

Jimmy, Ballando

Do-Do

Bye, Music - live

CD 5

Genova Per Noi

Sparring Partner

I Giardini Pensili Hanno Fatto Il Loro Tempo

Sud America

Onda Su Onda

Boogie

Lo Zio

L'uomo specchio

La Musica E' Pagana

Chissà

Un fachiro al cinema

Coup De Thèatre

Il maestro

Vamp - live

F.F.F.F. (For Four Free Friends) - instrumental

CD 6

Elisir

Come Di

Una Giornata Al Mare

L'Orchestrina

Si sposa l'Africa

Colleghi trascurati

Gelato Al Limon

Luna Di Marmellata

Sandwich Man

La Donna D'Inverno

Tra Le Tue Braccia

Per Quel Che Vale

Danza Della Vanità

Ouverture Alla Russa - live

Amazing Game - intrumental

CD 7

Tropical

Dancing

Alle Prese Con Una Verde Milonga

La Ricostruzione Del Mocambo

Fandango

Happy feet (musica per i vostri piedi madame)

Gong-Oh

Dragon

Chiamami Adesso

Epoca

Sonno Elefante

Cosa sai di me?

Psiche

Reveries - live

Paris, Les Paris

