L'edizione 2017 di X Factor arriva ai bootcamp. Lo stesso meccanismo anche la prossima settimana, infine il 19 ottobre gli home visit che determinano i 12 concorrenti, tre per giudice. La puntata viene replicata in chiaro venerdì 6 ottobre, su TV8. Ecco, di seguito, alcune considerazioni su quello che abbiamo visto questa sera.

LE CATEGORIE:

La serata ha raccontato la prima parte boot camp, che si sono svolti al Modigliani Forum Livorno: quelli dove i giudici scelgono le loro squadre con "il gioco delle sedie" (lo "switch", nel linguaggo di X Factor). Sono state decise i mentori delle categorie. Ecco le assegnazioni

Fedez: Under uomini

Manuel Agnelli: gruppi

Mara Maionchi: Over 25

Levante: Under donne

Assegnazioni didascaliche. L'anno scorso ci si interrogava su Alvaro Soler (un ragazzo con due singoli e un disco a gestire le band?). Quest'anno non ci si può lamentare, almeno in teoria: vediamo come se la caverà Manuel con le band, campo in cui certamente ha esperienza. Mara Maionchi potrebbe prendere chiunque, si sa; Fedez ha già avuto gli Under Uomini in passato, e certamente Levante non avrebbe potuto prendere altro che le under donne. Vedremo se una corrispondenza così immediata tra i giudici, la loro storia e le categorie funzionerà o si rivelerà troppo banale

I CONCORRENTI - UNDER UOMINI

La puntata ha mostrato gli under uomini di Fedez e i gruppi di Manuel Agnelli. Tra i ragazzi non abbiamo visto nulla di eclatante. Bravi Francesco Bertoli (l'ex cantante dei Jarvis, che l'anno scorso si ritirarono dalla gara, scartato da Fedez) e soprattutto Samuel Storm. A parte quest'ultimo, nessun cantante che abbia davvero lasciato il segno.

I CONCORRENTI - GRUPPI

Bravi i Belize (ma più interessanti sui brani oirginali che sulle cover: per questo poco adatti a X Factor, ed eliminati). Livello bassino, per il momento. Interessanti i Måneskin se la credono tantissimo, come se avessero già capito tutto: abbiamo già capito che sono stati presi per litigare con Manuel. Interessanti anche le due ragazze spagnole Ana e Carolina. Si salvano anche i Ros, che rifanno in chiave punk Celentano. "Standing ovation" dice Manuel. Ma no, le standing ovation in musica si fanno per ben altro: bravini, ma sembra il minimo sindacale. L'X Factor è un'altra cosa e stasera non si è visto.