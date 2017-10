L’effetto commozione ha colpito nuovamente. Così come puntualmente accaduto in precedenza, nei giorni successivi alla scomparsa di un artista le vendite delle sue opere schizzano alle stelle. Per quanto riguarda Tom Petty, scomparso lo scorso lunedì 2 ottobre, come riporta Billboard citando come fonte Nielsen Music, nei giorni 2 e 3 ottobre rispetto ai due giorni precedenti la morte, le vendite di Tom Petty hanno avuto una impennata del 6.781%.

Gli album più venduti di Petty nei giorni immediatamente successivi alla sua morte sono stati “Greatest Hits”, “Wildflowers”, “Anthology: through the years”, “Damn the torpedoes” e “Full moon fever”. Le canzoni più acquistate sono state invece “Free fallin’”, “I won’t back down”, “Mary Jane’s last dance”, “Learning to fly” e “You don’t know how it feels”.

Il 2 ottobre le canzoni di Petty hanno avuto 7 milioni di stream audio on demand negli Stati Uniti, con un incremento del 1.149% rispetto al giorno precedente, quando il suo catalogo aveva registrato 562.000 stream.