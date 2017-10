Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George HW Bush e Jimmy Carter, ovvero i cinque ex presidenti degli Stati Uniti ancora in vita, parteciperanno il 21 ottobre al concerto di solidarietà per le popolazioni colpite dalla furia dell’uragano Harvey, lo scorso mese di agosto, "Deep from the heart: The one America appeal".

In un comunicato Bill Clinton dice: "L'uragano Harvey ha portato terribili distruzioni, ma ha anche tirato fuori il meglio nell'umanità". Dichiara invece Bush Senior: "Io e il 43esimo presidente (Bush Junior) e i nostri illustri colleghi di questa 'One America appeal' siamo molto grati agli straordinari performer per aver messo a disposizione il loro tempo e il loro talento per aiutare l’urgente causa del recupero dai danni dell’uragano che ha colpito Texas, Florida e Caraibi. È importante che coloro i quali sono stati colpiti da queste tempeste devastanti sappiano che anche se il percorso verso il recupero sembra una strada infinita, noi siamo sempre con loro".

Al concerto parteciperanno, oltre agli ex presidenti, anche Alabama, Gatlin Brothers, Lyle Lovett, Yolanda Adams e Cassadee Pope.