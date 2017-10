I Deep Purple hanno pubblicato il video di “The surprising”, brano incluso nel loro ultimo album “Infinite” uscito lo scorso aprile. Hanno inoltre annunciato per il prossimo novembre l’uscita di un documentario intitolato “From here to Infinite” sul ‘making of’ del disco. Non è finita qui, sempre a novembre uscirà “The inFinite Live Recordings Vol. 1” un triplo vinile con le registrazioni della partecipazione della leggendaria band inglese all’Hellfest 2017 lo scorso 16 luglio.

La clip della canzone - che un comunicato definisce come la preferita dai fan dell’ultimo album – è a disegni animati ed è stata curata dal disegnatore Matt Rooke e dal regista Peter Rogers.

Tracklist The inFinite Live Recordings, Vol. 1

“Time for Bedlam”

“Fireball”

“Bloodsucker”

“Strange Kind of Woman”

“Uncommon Man”

“The Surprising”

“Lazy”

“Birds of Prey”

“Hell to Pay”

Key Solo

“Perfect Strangers”

“Space Truckin’”

“Smoke on the Water”

“Hush”

“Black Night”