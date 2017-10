La Rock and Roll Hall of Fame ha rivelato i candidati per il 2018. Tra questi ci sono Radiohead, Rage Against the Machine, Kate Bush, Nina Simone, Depeche Mode e Judas Priest. Ma anche Bon Jovi, Cars, Eurythmics, Dire Straits, J. Geils Band, LL Cool J, MC5, Meters, Moody Blues, Zombies, Rufus e Chaka Khan, Sister Rosetta Tharpe e Link Wray.

Verranno eletti i cinque più votati da un gruppo di artisti e membri dell'industria musicale, nonché dal voto dei fan. Saranno quindi annunciati nel mese di dicembre e, poi, introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame durante una cerimonia che avrà luogo nell'aprile 2017 alla Pubblic Hall di Cleveland, Ohio.

Per essere ammessi alla Hall of Fame, la prima incisione del candidato deve avere almeno 25 anni. Radiohead, Rage Against the Machine, Bush, Nina Simone, Judas Priest, Eurythmics e Dire Straits sono candidati per la prima volta. I Radiohead e i Rage Against the Machine sono al loro primo anno di candidabilità. Lo scorso anno furono eletti Pearl Jam, Tupac, Journey, Joan Baez, Electric Light Orchestra e Yes.