Sarà ricco di ospiti d'eccezione "What in the World", il nuovo album che l'ex Sex Pistols Paul Cook pubblicherà sotto la sigla Professionals il prossimo 27 ottobre: tra i colleghi chiamati in sala d'incisione dall'ex sodale di Johnny Rotten figurano infatti il bassista dei Guns N' Roses Duff McKagan, il chitarrista dei Def Leppard Phil Collen, il chitarrista dei Clash Mick Jones e l'addetto alle sei corde dei Cult Billy Duffy, oltre che a Steve Jones, il chitarrista dei Sex Pistols cofondatore dei Professionals nel '79 ma dal 1982 non più parte del gruppo.

"Non cerchiamo di oltrepassare nuovi limiti musicali", ha spiegato la band riguardo alla nuova prova sulla lunga distanza: "Facciamo solo quello che sappiamo fare meglio, con il cuore, con energia e integrità. In studio assembliamo le canzoni come trio, ma quello che ci serviva era un secondo chitarrista che ci facesse vedere le cose da un'altra prospettiva. Paul ha rispolverato la sua vecchia rubrica dei tempi del punk e fatto qualche telefonata: gli ospiti hanno aggiunto il loro tocco unico".

Nell'album è incluso anche un brano, intitolato "Going, Going, Gone", dedicato a David Bowie e al frontman dei Motorhead Lemmy Kilmister, due dei personaggi più influenti nella storia del rock scomparsi in tempi recenti.

Ecco, di seguito, la tracklist di "What in the World":

“Good Man Down” (con Steve Jones & Billy Duffy)

“Let Go” (con Phil Collen)

“Going, Going, Gone” (con Steve Jones & Billy Duffy)

“Extremadura” (con Mick Jones & Victoria Liedtke)

“Rewind” (con Phil Collen)

“Hats Off” (con Duff McKagan & Chris McCormack)

“New Generation” (con Marco Pirroni)

“Take Me Now” (con Steve Jones, Billy Duffy & Marco Pirroni)

“Bad Baby” (con Terri Cook)

“Monkeys” (con Duff McKagan & Phil Collen)

Formati da Steve Jones e Cook dopo la dissoluzione dei Sex Pistols nel 1979, i Professionals pubblicarono due album - l'omonimo debutto del 1980 e "I Didn't See It Coming" del 1981 - prima di sciogliersi nel 1982: nel 2015 il batterista ha riattivato il progetto insieme a Tom Spencer, già in Lurkers e Dogs D'Amour, e Paul Myers, con la benedizione di Jones, che - non a caso - figura tra gli ospiti del nuovo lavoro.