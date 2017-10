In fondo anche Liam Gallagher lo sa: lui e il fratello Noel, tra un affondo e l’altro, restano entrambi bravi musicisti. Il più giovane ex Oasis si è sbottonato questa mattina su Radio X, dicendo:

Alla gente piace Noel, alla gente piaccio io, la gente odia Noel, la gente odia me, quindi c’è un sacco di buona musica che sta arrivando dai Gallaghers al momento.

Ospite allo show mattutino di Chris Moyles per la promozione del suo nuovo album, “As You Were”, in uscita dopodomani, Liam non ha sancito una vera e propria tregua, ma perlomeno ha lasciato spazio a qualcosa di meno amaro di quello a cui eravamo abituati. Per poco, però. Alle domande sulla virata psichedelica del nuovo album del fratello Noel e dei suoi High Flying Birds, “Who Built The Moon?”, in uscita il prossimo 24 novembre, non si è trattenuto. Nel merito si era già espresso in toni poco lusinghieri - "Un disco psichedelico di una persona pallosa è come un kebab venduto da un vegetariano" - e ora rincara la dose:

Se vuoi fare musica psichedelica allora perlomeno prendi dei funghi. Odio quelle persone che stanno là sedute a leggere un libro su come fare musica psichedelica. Dovresti prendere un sacco di funghi, iniziare a sbavare e vedere che succede.

Detto ciò, Liam prende il poster della pubblicità di una crociera oceanica con l’ex star di Baywatch David Hasselhoff, l’ultima trovata di Costa Crociere che per qualche centinaia di euro permette ai clienti di navigare con la star di Emerald Bay in persona, e dice:

“Lui è più psichedelico del nostro ragazzo”.

Passando al suo nuovo album Liam, che sempre su Radio X ne ha presentato un nuovo estratto, “I’ve All I Need”, ha raccontato di essersi ispirato a un incontro con Yoko Ono di diciotto anni fa nella scrittura del brano: