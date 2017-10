Lo storico locale che lanciò la carriera di Patty Pravo, Renato Zero e tanti altri, e che vide passare dal proprio palco colonne del rock come Pink Floyd, Procol Harum e Byrds è stato messo all'asta per poco meno di un milione e 700mila euro: la messa all'incanto delle mura della leggendaria venue capitolina - che avrà luogo il prossimo 16 ottobre - è stata comunicata su un sito specializzato in compra-vendita immobiliare.

Come riferisce l'edizione romana di Repubblica, l'operazione non implicherà necessariamente la chiusura del club: "Abbiamo 120 serate in programma per quest'anno, a cominciare da Gigi D'Agostino che sarà da noi il 12 ottobre", ha spiegato Marco Bornigia, figlio di Giancarlo, il fondatore del Piper scomparso nel 2013. La messa all'asta dell'immobile che ospita il locale è connessa al fallimento della Luna Immobiliare srl, società con la quale Bornigia ha ancora diverse cause legali pendenti, che - secondo il legale del figlio dello storico patron - rappresenterebbero un ostacolo legalmente invalicabile in vista di un'operazione di cessione.

Nel frattempo Tommaso Zanello, meglio conosciuto come Il Piotta, ha lanciato ai suoi concittadini una proposta di crowdfundind per salvare il Piper: