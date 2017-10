Semplicemente, non sono ancora pronti ad affrontare i palchi dopo uno dei colpi più duri che un gruppo possa sopportare, ed è anche comprensibile: i Linkin Park, attesi per tre date in Giappone a partire dall'inizio del prossimo novembre, hanno fatto sapere attraverso una nota ufficiale di avere annullato gli appuntamenti con i fan del Sol Levante.

"Carissimi fan giapponesi, non vedevamo l'ora di venirvi a trovare ma purtroppo non potremo suonare come previsto per tre date a Tokyo", si legge nel messaggio diffuso nelle ultime ore dalla band californiana: "Fino a oggi non abbiamo mai comunicato nulla di ufficiale relativamente alle date in Giappone, che avremmo davvero voluto onorare, nonostante la scomparsa di Chester. Stiamo lavorando ogni giorno sul nostro dolore, su come guarirlo, e su come superare insieme questo capitolo della nostra vita senza il nostro amico. Vi siamo molto grati per il vostro amore e supporto: appreziamo davvero la vostra comprensione".

I Linkin Park, nonostante la manifesta intenzione di portare avanti il loro progetto nonostante la scomparsa di Chester Bennington, in seguito alla morte del frontman hanno cancellato tutti gli impegni dal vivo presi in precedenza, compreso un tour in nordamerica annullato il giorno successivo alla perdita del cantante: per il momento l'unico impegno sul palco ancora confermato rimane la serata - evento in memoria proprio di Bennington programmata per il prossimo 27 ottobre all’Hollywood Bowl di Los Angeles, al quale prenderanno tra gli altri parte, in veste di ospiti, M. Shadows e Synyster Gates rispettivamente voce e chitarra degli Avenged Sevenfold, il cantante dei Korn Jonathan Davis, tre quarti dei System of a Down Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan, i Blink-182, Oliver Sykes voce dei Bring Me the Horizon, Ryan Key degli Yellowcard, il rapper Machine Gun Kelly e Kiiara.