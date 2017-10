La compassata première dame del pop salita all'onore delle cronache come cantante nel 1997 con la delicata ballata "Quelqu’un m’a dit" ha deciso di imprimere una svolta decisamente rock - o per lo meno orientata in questa direzione - per il suo prossimo album, "French Touch", in uscita domani, 6 ottobre: nella quinta prova in studio sulla lunga distanza di Carla Bruni sono stati inclusi anche veri e propri classici come "Highway To Hell" degli AC/DC, "Miss You" dei Rolling Stones, "Jimmy Jazz" dei Clash, "Crazy" degli Aerosmith e "Perfect Day" di Lou Reed.

Che il repertorio del nuovo disco della Bruni guardasse ai classici del rock, del resto, era più che prevedibile, essendo il disco stato anticipato dalle riletture di "Enjoy the Silence" dei Depeche Mode e "Miss You" dei Rolling Stones.

Il lavoro è stato prodotto da David Foster, produttore canadese con trascorsi maggiormente rivolti al pop che l'hanno visto collaborare, negli anni, con artisti come Christina Aguilera, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Celine Dion, Whitney Houston, Jennifer Lopez, Madonna e Michael Jackson, ma anche con Alice Cooper e Rod Stewart.

Per il momento sono sono stati comunicati piani di promozione dal vivo del nuovo album, ideale seguito di “Little French Songs” del 2013.

Ecco, di seguito - e con tra parentesi gli interpreti originali - l'elenco dei brani inclusi nel nuovo album di Carla Bruni, "French Touch":

Enjoy the Silence (Depeche Mode)

Jimmy Jazz (Clash)

Love Letters (di Edward Heyman e Victor Young, interpretata anche da Elvis Presley)

Miss You (Rolling Stones)

The Winner Takes It All (ABBA)

Crazy (Aerosmith)

Highway To Hell (AC/DC)

A Perfect Day (Lou Reed)

Stand By Your Man (Tammy Wynette)

Please Don’t Kiss Me (di Allan Roberts e Doris Fisher, interpretata da Rita Hayworth nel film di Orson Welles del 1947 "La signora di Shanghai")

Moon River (di Johnny Mercer e Henry Mancini)