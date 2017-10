"Un concerto privato, con letture di poesia. Incredibile: valeva ogni penny del biglietto": le prime reazioni dei pochi fortunati fan sono ovviamente entusiaste. Si è svolta ieri, 3 ottobre, la prima di “Springsteen on Broadway”, l'atteso spettacolo del Boss in scena al Walter Kerr Theatre di New York. E, a quanto si legge dai primi post degli spettatori, non ha deluso: nessuna scenografia o visual: sul palco solo Springsteen, chitarra e piano, le sue canzoni e le sue storie. Un set scarno che potete vedere in questa foto:

Springsteen da solo sul palco, con un semplice riflettore, ha dedicato la serata a Tom Petty, dedicando "Una preghiera agli Heartbreakers e alla sua famiglia".

Opening night of Springsteen on Broadway, which he dedicated to Tom Petty A post shared by petercauvel (@petercauvel) on Oct 3, 2017 at 7:52pm PDT

15 canzoni in scaletta: si parte dalle origini con "Growin' up", arrivando a brani più recenti come "Long walk home", coprendo quasi tutto l'arco della quarantennale carriera del boss. Chiusra con "Born to run" e due canzoni cantate con la moglie, Patti Scialfa: "Tougher Than the Rest" e "Brilliant Disguise".

Come nelle prove lo spettacolo si chiude con Springsteen che recita il “Padre nostro”, prima dell'ultima canzone. Questa la scaletta completa dello spettacolo:

My Hometown

My Father's House

The Wish

Thunder Road

The Promised Land

Born in the U.S.A.

Tenth Avenue Freeze-Out

Tougher Than the Rest

Brilliant Disguise

The Ghost of Tom Joad

Long Walk Home

Dancing In The Dark

Land of Hope and Dreams

Born to Run