La rivista "Variety", considerata la Bibbia del mondo dello show business statunitense, ha pubblicato una lunga intervista a Bruce Springsteen alla vigilia della sua "residency" a Broadway.

Vi riferiamo qui solo le tre domande e risposte più inerenti all'attualità discografica, rimandando all'intervista intera: qui la prima parte, qui la seconda parte.

Hai ancora in programma di pubblicare l'album da solista del quale hai parlato fin da prima del tour dell'anniversario di "The River"?

"Ah, sì, solo che nel frattempo sono stato occupato da altri progetti. Quel disco sta aspettando che arrivi il suomomento. La buona musica non va perduta!"

Chi ne ha ascoltato qualcosa ha detto che suona come Aaron Copland (il compositore americano di musica contemporanea il cui stile compositivo univa influenze di musica classica, musica contemporanea, jazz, e una componente folklorica americana).

"Non so se qualcuno abbia fatto questa connessione… in realtà, questo disco è influenzato dalla musica pop californiana degli anni Settanta.

TIpo Eagles e Fleetwood Mac?

"No — Glen Campbell, Jimmy Webb, Burt Bacharach, i loro dischi. Non so se nel mio disco la gente coglierà queste influenze, ma sono quelle che avevo in mente, che mi hanno ispirato nello scriverlo. Ed è un disco da cantautore, in un certo senso come 'Tunnel of Love' e 'Devils and Dust', ma non gli somiglia. Racconta di persone diverse che vivono la loro vita".