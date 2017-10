Subito dopo il tweet in cui scriveva di essere "pietrificato e senza parole", Keith Urban si è presentato alla veglia a lume di candela di Nashville, Tennessee, in memoria delle vittime della strage di Las Vegas, intonando “Bridge Over Troubled Water”, la canzone di Simon & Garfunkel. Il cantautore australiano ha introdotto il brano con un piccolo estratto di “Free Fallin”, omaggio al rocker Tom Petty scomparso questa notte all’età di 66 anni.

L’artista si è rivolto ai presenti chiedendosi come avrebbe potuto spiegare a sua figlia di 9 anni la sparatoria di Las Vegas. “Erano persone innocenti, orribilmente uccise”, ha detto commosso. Aggiungendo poi: “[Le vittime] erano come una famiglia. C’è una cosa che è sempre stata al centro della musica country e cioè il fatto che è una comunità, riguarda una comunità. Quindi io conoscevo quelle persone in quel modo, e mi ha davvero colpito”.

Oltre a Urban, alla veglia di Nashville hanno suonato in acustico anche Vince Gill & Amy Grant e Allison Krauss and the Cox Family.