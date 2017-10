A due anni di distanza da "Come i carnevali", seguito dal tributo a Piero Ciampi uscito lo scorso anno, il cantautore livornese Bobo Rondelli torna con il nuovo album in studio dal titolo "Anime storte", in uscita il 6 ottobre. La produzione e gli arrangiamenti sono di Andrea Appino (Zen Circus), e il disco vede anche la partecipazione di Bocephus King e Francesco Pellegrini (Zen Circus).

Il primo singolo tratto dall'album è "Soli":



Bobo Rondelli presenterà il disco dal vivo nelle seguenti città:

venerdì 6 ottobre a La Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano.

Lunedì 9 ottobre a Sky Stone & Songs, in piazza Napoleone a Lucca.

Martedì 10 ottobre alla Feltrinelli di via Appia Nuova a Roma.

Mercoledì 11 ottobre a Feltrinelli Red di Piazza Repubblica a Firenze.

Giovedì 12 ottobre alla Feltrinelli in via Di Franco a Livorno.



Il tour in partenza da Firenze il 4 novembre vedrà il cantautore affiancato dalla formazione ormai collaudata composta da Fabio Marchiori, Simone Padovani, Stive Lunardi, Valerio Fantozzi e Matteo Pastorelli.

Per le date del tour che inizierà il 4 novembre consultate la nostra sezione Concerti.