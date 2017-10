L’Aaura è tornata con il nuovo album “Il contrario dell’amore”: un concept ispirato alla musica degli anni '60, '70 e '90, il tutto raccontato nella sua AlbumStory su TIMMusic. " La cosa pazzesca è che spesso diciamo alle persone che più amiamo “Ti odio”, nei momenti di rabbia estrema, e ti chiedi perché l’amore si porta dietro anche tutto questo. La risposta è che l’amore è anche tutto questo, è anche il suo contrario, è anche il lato più buio, è anche vedere le cose meno belle dell’altro", ha raccontato la cantante.

"La meccanica del cuore è quel meccanismo molto complesso, delicato e fragile che governa le nostre emozioni e che subisce molto le intemperie perché la meccanica del cuore non è come le altre meccaniche, è fatta di equilibri molto sottili quindi facilmente il cuore si incrina, si spezza, si piega, ha bisogno di cambiare le lancette, di oliare i meccanismi, richiede molte cure", continua L'Aura. "Il singolo Cose così racchiude il significato dell’album perché il contenuto del brano è proprio il contrario dell’amore. È nata da una litigata; in tre minuti è venuto fuori tutto, testo e musica".

"Another bad rainy day" parla della tristezza è una cosa che ho visto tanto intorno a me, la riconosco negli occhi delle persone; questa canzone è un inno al cercare di mettere da parte quel lato di noi che ci impedisce di vedere e viverci bene le cose. Le canzoni con tanta energia danno la carica! Tutto questo disco ha sicuramente dei testi molto introspettivi però allo stesso tempo è molto energetico, è certamente tra i più ritmati che ho fatto. Il pane e il vino rientra nel gruppo delle tre canzoni preferite dai fan insieme ad Unfair e Cose Così. Questa canzone ricorda una relazione che è arrivata appena prima del matrimonio. Non è stata particolarmente positiva, ma nel suo essere non positiva ha tracciato una linea di demarcazione perché è come se da lì io avessi detto: “Adesso basta, basta a queste cose così dannose”. Un conto è quando si litiga per migliorarsi, un conto invece è quando non si è onesti e sinceri".