Intervistato dal Mail Online, l'ex primo ministro britannico Tony Blair ha criticato l'ex Pink Floyd per alcune dichiarazioni rilasciate da Roger Waters - che paragonò il governo di Gerusalemme al quello della Germania del Terzo Reich - a proposito della politica adottata di Israele nei confronti delle popolazioni dei territori occupati: "Sono un grande fan dei Pink Floyd, ma non sono d’accordo con lui", ha precisato Blair: "Le sue critiche a Israele sono così pretestuose da lasciar trasparire ostilità nei confronti di una nazione per gli ebrei. Occorre sovvertire questo retaggio ideologico che sta avvelendando il sistema da tanti anni".

"[La campagna di Waters, ndr] Credo sia parte di una alleanza più ampia, pericolosa e preoccupante, cioè l’alleanza islamista di sinistra", ha concluso Blair: "E’ un problema in aumento, e non c’è niente di progressista in una ideologia totalitaria".

Intervistato da Rockol nel 2015, Waters, alla precisa domanda relativa al suo supporto al movimento "Boycott, Divestment, Sanctions" rispose: "La gente potrebbe pensare che io sia contrario [a Israele, ndr] a priori, ma su questo aspetto è doveroso che faccia chiarezza: sono stato attaccato moltissime volte nel corso degli ultimi anni per le mie prese di posizione, ma lasciate che vi dica che queste non hanno nulla a che fare con l'ebraismo, gli ebrei, o i fedeli di religione ebraica. Le mie obiezioni sono alla politica dello stato di Israele nei territori occupati. E anche nello stesso stato di Israele, perché razzista, discriminatoria [nei confronti della popolazione palestinese], colonialista e un po' di altre cose alle quali sono contrario".

Nella mattina di oggi si sono aperte le prevendite per le quattro date che Roger Waters terrà in Italia nel corso del prossimo mese di aprile: a un'ora dall'apertura, sul mercato primario ufficiale risultano disponibili biglietti di tutti gli ordini di posto per tutte e quattro le date previste a Milano e Bologna.