"Nonostante questo sia stato un giorno molto triste, noi celebreremo lo stesso la gioia della vita": con queste parole Paul McCartney ha reso omaggio alle vittime della strage di Las Vegas e ai numerosi feriti rimasti coinvolti nell'attentato perpetrato da Stephen Paddock al festival di musica country Route 91 Harvest nelle adiancenze dell'hotel Mandalay Bay: l'ex Beatle ha postato il suo messaggio su Twitter poco prima di salire sul palco della Little Caesars Arena di Detroit, dove ieri era in programma l'ultima tappa della branca nordamericana del tour di "One to One".

Even though this has been a very sad day, we're going to celebrate the joys of life #OneOnOne — Paul McCartney (@PaulMcCartney) October 3, 2017

Un'iniziativa analoga è stata presa da Miley Cyrus: la ragazza terribile del pop americano, di scena ieri sera al Tonight Show di Jimmy Fallon per promuovere il suo nuovo album "Younger Now", è stata raggiunta sul palco dal comico Adam Sandler per l'esecuzione delle versioni dal vivo della cover di Dido "No Freedom" e della sua "The Climb".

In honor of the lives lost,injured and affected by the tragic shooting in Vegas, @fallontonight & I dedicated this show to not only mourning pic.twitter.com/D5nzfxgMqZ — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) October 3, 2017

this horrific event but using this platform to encourage unity , peace & hopefulness! So we started this week off with a song https://t.co/TKqxM90rJN — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) October 3, 2017

"Non c'è amore senza libertà, e non c'è libertà senza amore", ha dichiarato la cantante dopo la messa in onda del programma: "Molte grazie, Adam Sandler, per avermi raggiunto sul palco stasera per ricordare tutte le vite andate perdute".

Diversi artisti americani nelle ultime ore hanno invocato una legge più restrittiva riguardo il controllo delle armi negli Stati Uniti: tra gli interventi registrati sui social network i più accesi - e polemici - sono da citare quelli di Lady Gaga e Moby.