Il frontman dei Radiohead si esibirà dal vivo come solista i prossimi 12 e 14 dicembre rispettivamente a Los Angeles e Oakland, in California, con l'accompagnamento del produttore e polistrumentista Nigel Godrich e dell'artista Tarik Barri: i due appuntamenti si aggiungono a quello che Thom Yorke aveva già programmato per il prossimo 17 dicembre al Day For Night Festival di Houston, in Texas.

Contestualmente la XL Recordings immetterà sul mercato, il prossimo 8 dicembre, una ristampa di "Tomorrow’s Modern Boxes", la seconda prova in proprio del cantante e compositore di Oxford originariamente pubblicata nel 2014, in una nuova edizione in CD e vinile corredata da un packaging inedito: le uscite sono disponibile in preordine sul sito ufficiale dei Radiohead a questo indirizzo.