Il 3 ottobre esce per Apple Music il documentario “Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives”, dedicato al leggendario produttore discografico newyorchese Clive Davis. Tra i contributi presenti nel film anche quello di Bruce Springsteen che spiega come Davis ha cambiato la traiettoria della sua carriera (guarda qui).

Dice il rocker originario del New Jersey: “Sono entrato, mi sono seduto e ho suonato una canzone. E’ stato uno dei giorni più belli della mia vita”. Springsteen ebbe da Davis il via libera per incidere il suo disco d’esordio “Greetings from Asbury Park, N.J.”.

Dice ancora Springsteen: "Disse ‘Non ci sono singoli nel disco’. E io dissi: ‘Beh, probabilmente è vero’. Così andai in spiaggia e scrissi “Blinded by the light” e “Spirit in the night”. Le due canzoni uscirono poi come singoli dell’album. Springsteen chiude dicendo, riguardo le parole di Davis: “Quindi, fece una buona osservazione”.