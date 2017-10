Da un lato, al piano, c'è un apprezzato cantautore entrato a far parte nel 1992 della Songwriters Hall of Fame e nel 1999 nella Rock and Roll Hall of Fame. Dall'altro lato c'è un altro apprezzato cantautore, uno che negli anni '60 scrisse pagine importanti insieme al suo sodale Art Garfunkel, con il quale costituì il duo di Simon & Garfunkel. Al centro c'è quella che è probabilmente una delle più grandi popstar degli ultimi anni, da poco tornata sulle scene con un album, ispirato al country e al folk americano, che la vede cercare di ripulirsi un po' l'immagine dopo gli anni della trasgressione.

Billy Joel, Paul Simon e Miley Cyrus hanno messo su ieri sera, e solo per una sera, un trio inedito. Lo hanno fatto in occasione del concerto tenuto da Billy Joel al Madison Square Garden di New York.

Paul Simon e Miley Cyrus erano entrambi ospiti di Joel: insieme al primo il cantautore ha proposto "The boxer" e "Late in the evening", con Miley ha invece cantato "New York state of mind". Verso la fine del concerto, poi, Billy Joel li ha richiamati entrambi sul palco: si è seduto al pianoforte e insieme ai due colleghi ha cantato "You may be right", una delle hit della sua carriera. Il risultato? Guardate il video qui sotto: