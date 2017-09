Immaginate un supergruppo formato da Miles Kane, Matt Bellamy dei Muse, Chris Cester dei Jet, Ilan Rubin dei Nine Inch Nails e Sean Payne degli Zutons. Quanto paghereste per vederli dal vivo? Alcuni fortunati hanno avuto modo di vedere questi cinque musicisti suonare insieme sullo stesso palco: è successo lo scorso giovedì sera, durante una festa di compleanno a Los Angeles, quando il frontman dei Muse e compagni hanno messo su - per una sola serata - i Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band, ovviamente un omaggio ai Beatles.

Anche le canzoni suonate hanno visto il supergruppo omaggiare il quartetto di Liverpool: Miles Kane, Bellamy e soci hanno suonato cover di "Please please me", "I saw her standing there" e "Twist and shout". Ecco, qui sotto, un video della serata: