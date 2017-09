È praticamente tutto pronto per il debutto di "Springsteen on Broadway", la residency che terrà impegnato il Boss al Walter Kerr Theater di New York fino al prossimo febbraio: martedì 3 ottobre, praticamente tra tre giorni, il rocker del New Jersey darà ufficialmente il via alla serie di concerti acustici.

Le prime prove di "Springsteen on Broadway" - rigorosamente a porte chiuse: le hanno viste solo pochi amici e parenti - si sono svolte negli scorsi giorni al Pollak Theatre, nella Monmouth University West di Long Branch, la città del New Jersey nella quale Bruce è nato.

In questi giorni Springsteen sta provando il suo spettacolo proprio al Walter Kerr Theater di New York, sulla 48esima strada, a due passi dal Rockfeller Center, come racconta il Guardian.

Giovedì il Boss si è anche fermato a chiacchierare con alcuni fan e a scattare qualche foto: poi ha raggiunto sua moglie Patti Scialfa, la sua famiglia e il suo manager Jon Landau in un ristorante italiano.

"Sarà un one man show, non ci sarà una grossa produzione sul palco, tranne qualche luce e un impianto audio ad altissima definizione", ha detto Bruce pochi giorni fa, a proposito dello spettacolo, come già riportato da Rockol, "questo è un lavoro unico che prevede musica e storie".