L'esibizione tenuta dagli Who il 30 marzo scorso a Londra, presso la Royal Albert Hall, non è stata un'esibizione qualunque: in occasione di un concerto di beneficenza i cui proventi sono andati alla fondazione Teenage Cancer Trust, Roger Daltrey e compagni hanno proposto live, per intero, "Tommy", il loro album del 1969 (suonando pezzi che non venivano eseguiti dal vivo da quasi trent'anni) - uno dei dischi più importanti della loro carriera e una pietra miliare della storia del rock. Ora quell'esibizione diventa un album dal vivo: uscirà il 13 ottobre in vari formati.

"Tommy live at the Royal Albert Hall", così si intitola il disco, uscirà sia in formato doppio cd che in formato triplo vinile in edizione limitata. Non solo: sarà disponibile anche in dvd e in Blu-ray, con la registrazione video del concerto.

Nell'album dal vivo sono contenuti tutti i 24 brani che compongono la tracklist di "Tommy", anche se l'ordine delle canzoni non è esattamente lo stesso del disco del 1969. Per fare qualche esempio: dopo "The acid queen" non troviamo "Underture", ma "Do you think it's alright?"; dopo "Smash the mirror" non troviamo "Sensation", come nel disco del 1969, ma "Underture" e "I'm free".

Oltre ai 24 brani tratti da "Tommy", nella tracklist di "Tommy live at the Royal Albert Hall" trovano spazio anche altre canzoni degli Who non incluse nell'album del 1969, alcuni dei cavalli di battaglia del loro repertorio: "I can't explain", "Join together", "I can see for miles", "Who are you", "Love reign o'er me", "Baba O'Riley" e "Won't get fooled again".

Di seguito, copertina e tracklist di "Tommy live at the Royal Albert Hall":





"Overture""It's a boy""1921""Medley: Amazing journey/Overture""Sparks""Eyesight to the blind (The hawker)""Christmas""Cousin Kevin""The acid queen""Do you think it's alright?""Fiddle about""Pinball wizard""There's a doctor""Go to the mirror!""Tommy can you hear me?""Smash the mirror""Underture""I'm free""Miracle cure""Sensation""Sally Simpson""Welcome""Tommy's holiday camp""We're not gonna take it""I can't explain""Join together""I can see for miles""Who are you""Love, reign o'er me""Baba O'Riley""Won't get fooled again"