Due diversi album dal vivo di Tim Buckley, mai usciti prima, saranno pubblicati il prossimo 13 ottobre.

I dischi si intitolano "Greetings from West Hollywood" e "Venice mating call": il primo uscirà in formato doppio vinile, il secondo in formato doppio cd.

Contengono entrambi le registrazioni audio dei tre concerti tenuti dal musicista, morto nel 1975 all'età di 28 anni (sua moglie lo trovò senza vita nel letto: fu ucciso da un'overdose di eroina), al Troubadour di Los Angeles nel 1969.

"Greetings from West Hollywood" contiene 9 tracce - di seguito la tracklist e la copertina:

"Buzzin' fly"

"Chase the blues away"

"I had a talk with my woman"

"Blue melody"

"Nobody walkin'"

"Venice mating call"

"I don't need it to rain"

"Driftin'"

"Gypsy woman"





"Venice mating call" contiene invece 13 tracce - di seguito la tracklist e la copertina:

(Disco 1):

"Buzzin' fly"

"Strange feelin'"

"Blue melody"

"Chase the blues away"

"Venice mating call"

"Gypsy woman"

"I don't need it to rain"

(Disco 2):

"Driftin'"

"(I wanna) Testify"

"Anonymous preposition"

"Lorca"

"I had a talk with my woman"

"Nobody walkin'"

Qui sotto potete ascoltare in anteprima la registrazione di "Buzzin' fly" contenuta in "Venice mating call":