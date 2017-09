Nella scaletta del tour in supporto al loro ultimo album "Sleep well beast" i National hanno deciso di inserire alcuni omaggi a sorpresa ai gruppi che negli anni '80 hanno scalato le classifiche internazionali: durante un concerto, ad esempio, hanno suonato "Heaven" dei Talking Heads, mentre in un altro concerto hanno proposto una cover di "Love vigilantes" dei New Order...

Nella lista degli "omaggiati" non potevano mancare i Queen, che proprio negli anni '80 sfornarono molte delle loro hit: "Another one bites the dust", "Under pressure" (con David Bowie), "Radio Ga Ga" e "I want to break free".La band capitanata da Matt Berninger ha omaggiato Freddie Mercury e soci proprio sulle note di "I want to break free": i National hanno suonato il brano lo scorso giovedì sera, durante il loro concerto all'Hammersmith Apollo di Londra.

Guarda qui il video della cover di "I want to break free" dei National: