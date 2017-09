"Mi piace pensare che questo film possa far riflettere sull'importanza del dono". Così Andrea Bocelli ha presentato oggi a Milano "La musica del silenzio", il film sulla sua storia che dopo essere stato proiettato in anteprima al cinema (in programmazione solo per pochi giorni) si prepara al debutto televisivo: andrà in onda su Rai1 lunedì 2 ottobre, il prima serata.

Girato dal regista Michael Radford e tratto dall'omonima biografia del tenore, pubblicata nel 1999, "La musica del silenzio" racconta la storia di Bocelli dall'infanzia ad oggi. Protagonista è Amos Bard, un alter ego del tenore: tra gli attori Antonio Banderas, Luisa Ranieri, Toby Sebastian e Ennio Fantastichini.

Guarda il trailer di "La musica del silenzio":

Le musiche di "La musica del silenzio" sono tratte dal catalogo Sugar, etichetta per la quale Bocelli incide, mentre la colonna sonora originale è stata composta da Gabriele Roberto.Prodotto da Picomedia e Ambi Media Group in collaborazione con Rai Fiction, il film è stato già venduto a televisioni di paesi stranieri: sono in corso anche trattative per portarlo su Netflix.