I concerti tenuti da Elisa all'Arena di Verona all'inizio di settembre verranno trasmessi in tv la prossima settimana: sarà Canale 5 a mandare in onda lo speciale dedicato agli spettacoli in Arena della cantautrice di Monfalcone, martedì 3 ottobre alle 21.10.

Guarda il trailer dello speciale, con in sottofondo "Ogni istante", la canzone che Elisa ha cantato per la prima volta dal vivo proprio a Verona:

ELISA - Martedì 3 ottobre alle 21.10 su Canale 5#TogetherHereWeAre pic.twitter.com/2lOVoWvSq9 — Elisa (@elisatoffoli) September 29, 2017

Battezzati "Togheter, here we are", i quattro concerti all'Arena di Verona hanno visto Elisa festeggiare i suoi primi vent'anni di carriera proponendo tre spettacoli tra loro diversi: uno pop-rock, uno acustico e uno orchestrale (quest'ultimo doppio). Insieme a lei, sul palco, tanti amici e colleghi: da Emma a Francesco De Gregori, passando per Alessandra Amoroso, Giorgia, Gianna Nannini, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Gino Paoli e Ornella Vanoni, solo per citarne alcuni.

Elisa e il suo promoter avevano fatto sapere che le telecamere di Mediaset avrebbero ripreso tutti i concerti all'Arena di Verona (backstage compresi) già nell'incontro con i giornalisti dopo il primo concerto, come riferito da Rockol: "Ci sarà uno sviluppo televisivo, una produzione Fascino-F&P", avevano anticipato.

Sempre nell'incontro con i giornalisti era stato fatto sapere che Universal, casa discografica per la quale Elisa ha firmato un contratto all'inizio dell'anno, dopo più di vent'anni passati in Sugar, avrebbe potuto pubblicare le registrazioni sotto forma di album dal vivo: al momento, però, non ci sono notizie in merito ad un'eventuale pubblicazione discografica.