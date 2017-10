"Concerto imPerfetto" è il primo album live di Meg, registrato, nel settembre del 2015, al Teatro Carignano di Torino. 16 sono i brani che lo compongono, e ripercorrono la ventennale carriera della cantautrice napoletana, dai 99 Posse ai lavori da solista. Imprecisioni, errori, difetti scandiscono questo lavoro, che tenta di preservare il "qui ed ora" che rende unico e magico ogni concerto.

Con questo album ripercorriamo diverse tappe della sua musica. Troviamo il dream pop ed trip hop di “Imperfezione”, in brani come “Il confine tra me e te” e “Occhi d’oro”, l’elettropop e la dance di “Psychodelice”, in “Napoli città Aperta”, “E’ troppo facile”, il pop e l’alternative rock di “Meg”, in “Olio su tela”. E non solo. Ritornano l’amore - odio per Napoli, la città natale dell’artista, in “Napoli città aperta”; la nostalgia derivante dai ricordi, in “Audioricordi”, la difficoltà di tramutare i sogni in realtà, in “Simbiosi”.