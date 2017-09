Benvenuti all’ultima puntata del Liam and Noel Gallagher show, le lingue meno reticenti del music biz inglese che, curiosamente, nel giro di un mese, tra i prossimi ottobre e novembre, pubblicheranno i loro nuovi album solisti: "As you were" per Liam e "Who built the moon?" per Noel. Gli Oasis si sono divisi nel 2009 e da allora non si sono più parlati.

A parlare con The Big Issue è il minore dei fratelli, Liam che dice: “Non devo chiedere scusa a nessuno per la fine degli Oasis. Io non ci entro per nulla, è tutta colpa di Noel. Io ho fatto in modo di continuare. Mi manca la band. Mi mancano i ragazzi. L'unico dispiacere che ho è che il nostro ragazzo (ovvero Noel) sia diventato una testa di cazzo”.