Gli Yes hanno annunciato l’uscita, il 24 novembre, dell’album live “Topographic drama”, registrato durante il loro tour 2016/2017. La copertina è a cura di Roger Dean, i formati in uscita sono due: doppio CD e triplo vinile.

Durante il recente tour americano la band inglese ha proposto per intero l’album “Drama” del 1980 più la prima e la quarta parte di “Tales from topographic oceans” del 1973, così si spiega il titolo del nuovo live. I brani che saranno inclusi in “Topographic drama” sono stati selezionati tra dodici concerti tenuti nel febbraio di quest’anno.

La line up è composta da Steve Howe, Alan White, Geoff Downes e Jon Davison con Billy Sherwood al basso al posto di Chris Squire e Jay Schellen alla batteria in alcune registrazioni.

Tracklist

Disc 1

1. “Machine Messiah”

2. “White Car”

3. “Does It Really Happen?”

4. “Into The Lens”

5. “Run Through The Light”

6. “Tempus Fugit”

7. “And You And I”

8. “Heart Of The Sunrise”

Disc 2

1. “The Revealing Science Of God”

2. “Leaves Of Green”

3. “Ritual”

4. “Roundabout”

5. “Starship Trooper”