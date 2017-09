Nel giorno in cui Donald Trump inaugurò il suo mandato presidenziale, lo scorso 20 gennaio, Tom Morello suonò con Chris Cornell all’Anti-Inaugural Ball a Los Angeles. Insieme proposero tre brani dei loro Audioslave: “Cochise”, “Like a stone” e “Show me how to live”.

Parlando con Music Feeds Morello ricorda quella esibizione: "Quella sera, l'ultima cosa che Chris mi disse fu: 'E’ stato grande, facciamolo ancora. Fammi solo sapere quando’. Allora abbiamo iniziato a parlare di questo, dicendo che magari una cosa di simile la si poteva fare durante un concerto dei Prophets of Rage".

Parlando di quelle tre canzoni suonate con Cornell, Morello aggiunge: "Dico solo, ‘Grazie a Dio abbiamo suonato’. Erano 12 anni che non suonavamo come Audioslave, anche se avevo suonato con Chris in un altro concerto circa un anno prima. Era meraviglioso essere amici e suonare ancora una volta le canzoni degli Audioslave e stare accanto a lui sul palco, con la sua presenza, con la sua voce stupefacente, i suoi capelli. Era meraviglioso”.

Aggiunge ancora il chitarrista di New York: “Parlammo di farlo ancora. E ora non c’è più. E’ stata una orribile tragedia per quelli come noi che lo conoscevano e lo amavano ed è stata una orribile tragedia anche per la musica perché è stato uno dei migliori di tutti i tempi”.

Nella stessa intervista Morello ha anche rivelato che esiste del materiale inedito degli Audioslave: “Di ciascuno dei tre album ci sono canzoni davvero fantastiche che non sono state incluse nei dischi per ragioni che non hanno a che fare con la qualità delle canzoni. E sono sicuro che a un certo punto verranno pubblicate, non ora comunque”.