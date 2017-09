Christina Aguilera è in studio di registrazione insieme a Mark Ronson, al lavoro sul suo nuovo album in studio. Il produttore ha pubblicato nelle ultime su Instagram una storia direttamente dallo studio e nell'immagine - che è in realtà la foto di una polaroid - ci sono la voce di "Beautiful" e Anderson Paak.

Per il suo nuovo disco Christina Aguilera avrebbe dunque deciso di tornare a lavorare insieme a Ronson, insieme al quale collaborò già nel 2006 per uno dei dischi di maggiore successo della sua carriera, "Back to basics": Ronson produsse due brani di quell'album, "Slow down baby" e "Without you", ma fu anche autore di "Hurt".

Scelta come secondo singolo estratto dal disco, dopo "Ain't no other man", nell'autunno del 2006 "Hurt" scalò le classifiche internazionali e divenne nel giro di poco tempo uno dei cavalli di battaglia di Christina Aguilera.

La cantante manca dalle scene discografiche da ormai cinque anni: il suo ultimo album, "Lotus", è uscito nel 2012. Il 2015 avrebbe dovuto essere l'anno del ritorno sulle scene: Christina Aguilera aveva promesso che avrebbe pubblicato nuova musica, ma alla fine si era limitata a far ascoltare al pubblico una sola canzone, "The real thing", per la serie tv "Nashville".

Un altro brano inedito è arrivato nell'estate del 2016, "Change", dedicato alle vittime della strage di Orlando.