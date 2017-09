La Sony festeggia i 50 anni della prima hit del cantautore di Poggio Bustone, “29 settembre”, riproponendo 60 brani del suo repertorio in versione rimasterizzata direttamente dai nastri originali, a 24bit/192khz, una frequenza di campionamento quattro volte superiore a quella di un normale cd. Il cofanetto si intitola appunto “Masters” e viene pubblicato da SonyMusic/Legacy: disponibile in tre diversi formati, esce ufficialmente nella stessa data cantata da Battisti e, prima ancora, dall’Equipe 84, per i quali il cantautore ha scritto la canzone, per poi includerla anche, reinterpretata, nel suo prima album, “Lucio Battisti”, del 1969.

Le tre versioni di “Masters” (cofanetto 4 cd + booklet 24 pagine; cofanetto deluxe 8 lp in pasta colorata + booklet 12 pagine; cofanetto versione triplo lp) saranno disponibili presso un temporary store (Vinile, via Tadino, 17, Milano), a partire da venerdì 29 settembre, attivo per una sola settimana.

Battisti era attento alla qualità sonora della sua musica e non si lasciava sfuggire alcun dettaglio delle delicate fasi di registrazione e produzione: nella presentazione oggi alla stampa a Milano lo hanno testimoniato diversi suoi collaboratori musicisti, tecnici o produttori.

La sua attrazione per il mondo dei nastri era dettata in primo luogo da una grande curiosità. Il tecnico del suono Gaetano Ria – con il quale Battisti ha lavorato per le registrazioni del suo quinto album “Umanamente Uomo: Il Sogno” (1972) - racconta, ad esempio, di quando "Lucio mi ha chiesto di raggiungermi nello studio D di RCA a Roma, dove lavoravo, per assistere alla ripresa delle ritmiche. In particolare gli interessava il suono della batteria".

I musicisti che lo hanno accompagnato, dal batterista Franz Di Cioccio al chitarrista e produttore Alberto Radius, ricordano anche la fascinazione di Battisti per una dinamica “circolare” della registrazione dei brani: una situazione che permettesse agli strumentisti di guardarsi negli occhi, durante quelle che sono tutti d’accordo nel definire delle vere e proprie jam sessions. In queste occasioni, Battisti cantava mentre suonava contemporaneamente la chitarra: "Aveva una ritmica pazzesca. Non era un solista, ma la sua ritmica era da paura", racconta Di Cioccio.

Questa la tracklist dei 4 cd:

