Tra gli artisti ai quali Lorde ha cercato di ispirarsi per il suo ultimo album in studio, "Melodrama", uscito lo scorso giugno, oltre a Paul Simon, Don Henley e Kate Bush, c'è anche Phil Collins. L'influenza dell'ex batterista dei Genesis (del quale la cantautrice neozelandese è una sincera appassionata - e non ha mai nascosto il suo amore per la musica di Collins) si sente soprattutto all'inizio di "Loveless", una delle canzoni contenute all'interno di "Melodrama". Provate a sentire l'attacco della batteria, al minuto 4.05 nel video che trovate qui sotto: non vi ricorda proprio niente?

Sì, è proprio una citazione della batteria di "In the air tonight", il primo singolo da solista di Phil Collins, pubblicato nel 1980 e contenuto all'interno dell'album "Face value".

Non è dunque un caso se la hit di Phil Collins sia stata inserita da Lorde nella scaletta dei concerti del tour in supporto a "Melodrama", partito ufficialmente lo scorso martedì, 26 settembre, da Manchester (in Italia arriverà il 12 ottobre, per un'unica data in programma al Fabrique di Milano).

Lorde ha cantato "In the air tonight" sia al concerto di Manchester che a quello di Londra, la sera successiva. Non solo: questa mattina, 28 settembre, la cantautrice è stata ospite della "Live Lounge" di BBC Radio1 e oltre a cantare il primo singolo di "Melodrama", "Green light", ha proposto anche "In the air tonight". Ecco, di seguito, i video dell'esibizione: