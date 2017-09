Verrà inaugurato il prossimo 5 gennaio a Minneapolis l'"LA to the Moon Tour", serie di eventi con la quale la cantante californiana promuoverà dal vivo il suo album più recente, "Lust For Life", pubblicato lo scorso luglio: la serie di eventi impegnerà Lana Del Rey fino al prossimo 28 febbraio, quando l'artista sarà di scena presso il Waikiki Shell di Honolulu, alla Hawaii.

Come riferito dalla stessa Del Rey nel tweet col quale è stato ufficializzato il tour, quella di inizio 2018 sarà solo la prima branca di un itinerario molto più esteso: nella frase con la quale è stata annunciata la tournée, infatti, si dice "North American dates first" ("Cominciamo con le date in nordamerica"), lasciando così spazio ad altre operazioni analoghe anche in altri continenti. A fare da supporto a Lana Del Rey nella prima tranche dell'"LA to the Moon Tour" saranno Jhene Aiko e Kali Uchis.