Trova ufficiale riscontro quanto riferito da Rockol nella giornata di ieri, mercoledì 27 settembre: Roger Waters si esibirà effettivamente in Italia nel corso del prossimo aprile. A confermarlo è D'Alessandro e Galli, la società di live promoting che porterà in Italia il tour di "Us + Them", ultima creazione live dell'ex Pink Floyd: le tappe annunciate sono quelle di prossimi 17 e 18 aprile al Forum di Assago, alla periferia sud di Milano, e del 21 e 24 aprile alla Unipol Arena di Bologna. I concerti di Bologna avranno due configurazioni diverse: il 21 con parterre in piedi mentre il 24 con parterre numerato.

Le prevendite saranno aperte sul circuito Ticketone a partire dalle ore 11 del prossimo martedì, 3 ottobre: i prezzi dei biglietti, come confermato a Rockol dalla stessa D&G, sono ancora in via di definizione.

Le ultime esibizioni di Waters dal vivo in Italia risalgono rispettivamente a sei e quattro anni fa, quando l'artista fece tappa con il suo "The Wall Live Tour" a Milano, l'1, 2, 4 e 5 aprile e il 3 e 4 luglio del 2011, Padova, il 26 luglio del 2013, e Roma, il 28 luglio.

L'"Us + Them Tour" - con il titolo mutuato dal brano "Us And Them", inserito nel leggendario album dei Pink Floyd del 1973 "The Dark Side of the Moon" - promuove dal vivo l'ultimo album pubblicato da Waters, "Is This the Life We Really Want?", uscito lo scorso 2 giugno. Per il momento la serie di concerti ha toccato solo il nordamerica, dove è partito lo scorso 21 maggio dalla Meadowlands Arena di East Rutherford, New Jersey: la data conclusiva della prima tranche è fissata per il prossiomo 29 ottobre alla Rogers Arena di Vancouver, in Canada. Successivamente Waters dirigerà alla volta di Australia e Nuova Zelanda, dove terrà complessivamente nove date tra i prossimi 24 gennaio e 20 febbraio.

Ad oggi la tournée - svoltasi esclusivamente in arene dalla capienza media di circa 11/12mila spettatori l'una - ha totalizzato quasi 200mila spettatori, incassando al botteghino oltre 25 milioni di dollari.

Ad accompagnare Waters durante le date dell'"Us + Them Tour" sono stati chiamati Dave Kilminster a chitarra, basso e voci, Gus Seyffert a chitarra, basso, tastiere e voci, Jonathan Wilson a voci, chitarra e tastiere, Drew Erickson a piano e tastiere, Bo Koster a piano e tastiere, Jon Carin a piano, tastiere, programmazioni, lap steel, chitarra e voci, Ian Ritchie al sassofono, Joey Waronker alla batteria e Jess Wolfe e Holly Laessig a cori e percussioni.

Nella scaletta tipo dello show al repertorio dei Pink Floyd è accordato uno spazio preponderante, dove non mancano classici come "Another Brick in the Wall Part 2", "Wish You Were Here", "Breathe", "Money" e "Comfortably Numb": da "Is This the Life We Really Want?" in genere vengono proposti "Déjà Vu", "The Last Refugee", "Picture That", "Smell the Roses" e "When We Were Young".