Quella che fu una delle band simbolo dell'indie americano anni Novanta potrebbe tornare in attività per festeggiare il trentesimo anniversario dalla fondazione, che ricorrerà nel 2019: ad affermarlo è Scott Kannberg, che - come Spiral Stairs - ha co-fondato insieme a Stephen Malkmus i Pavement. "Non ne abbiamo ancora davvero parlato, ma l'ultima volta che abbiamo affrontato l'argomento c'era l'idea di ritrovarsi e fare qualcosa per il trentesimo anniversario, quindi restate sintonizzati", ha spiegato il chitarrista all'italiana Radio Città del Capo.

I Pavement si sciolsero per la prima volta nel 1999 dopo dieci anni di attività e quattro album pubblicati: il gruppo si riformò nel 2010 per un tour mondiale, utile (anche) a promuovere la pubblicazione del "best of" "Quarantine the Past: The Best of Pavement". Malkmus e Kannberg lo scorso mese di ottobre si sono ritrovati insieme sul palco del Chapel, a San Francisco, per un'estemporanea rivisitazione di due classici del gruppo, "Summer babe" e "Date with Ikea".