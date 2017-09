With a little help from... Billy Joel. Piccola sorpresa per gli spettatori del concerto di Paul McCartney al Nassau Coliseum di Uniondale, New York, ieri sera. Durante il primo dei due concerti in programma nell'arena, l'ex Beatle ha condiviso per due canzoni il palco con Billy Joel.

McCartney ha chiamato sul palco il collega newyorkese per suonare insieme due pezzi dei Beatles, "Get back" e "Birthday". Non è la prima volta che i due condividono il palco: nel 2008, allo Shea Stadium di New York, cantarono insieme un altro brano dei Beatles, "I saw her standing there".