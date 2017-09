Gli U2 hanno pubblicato in rete il videoclip ufficiale del loro nuovo singolo, "You're the best thing about me", uscito all'inizio del mese.

Il video della canzone, che anticipa l'uscita del nuovo album "Songs of experience", prevista per il prossimo 1° dicembre, è stato girato a New York e ha per protagonisti proprio Bono, The Edge e compagni: gli U2 hanno girato per la grande mela come turisti, telecamere al seguito (la regia è di Jonas Åkerlund), e in alcune scene della clip suonano la canzone sul tetto di un edificio.

Guarda il video di "You're the best thing about me":