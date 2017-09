Assente dai palchi italiani dai tempi del "The Wall Live Tour" - quando si esibì a Milano, l'1, 2, 4 e 5 aprile e il 3 e 4 luglio del 2011, Padova, il 26 luglio del 2013, e Roma, il 28 luglio - Roger Waters è pronto a portare nel nostro Paese il suo "Us + Them Tour": secondo indiscrezioni rafforzatesi nelle ultime ore a livello internazionale l'ex Pink Floyd sarebbe in procinto di annunciare quattro date italiane. Le città deputate a ospitare l'incursione italiana dell'artista britannico - che dovrebbe avere luogo nel corso della prossima primavera - sarebbero Milano, Roma e Bologna. E' più che verosimile aspettarsi che nelle prossime ore possano essere comunicati i dettagli ufficiali del calendario e le modalità di messa in vendita dei tagliandi per i concerti.

Al momento ancora impegnato nelle ultime tappe della branca nordamericana della tournée, Waters ha per il momento confermato solo una manciata di date europee: ad oggi il debutto europeo dell'"Us + Them Tour" è atteso a Budapest per il prossimo 2 maggio. Dopo lo stop nella capitale magiare, l'artista dirigerà alla volta di Sofia, Zagabria, Amburgo, Vienna, Lisbona, Berlino, Mannheim, Cologna, Monaco, Amsterdam, Cracovia, Gdańsk, Oslo, Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo e Mosca, dove - stando allo stato attuale delle cose - il tour dovrebbe concludersi il prossimo 31 agosto.