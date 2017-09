Le canzoni, le storie, e nulla più: questo, in sostanza, c'è da aspettarsi dagli show che Bruce Springsteen porterà in scena al Walter Kerr Theatre di Broadway, New York, a partire dal prossimo 3 ottobre. A svelarlo è stato lo stesso Boss nel corso di una chiacchierata con Jon Pareles del New York Times.

"Quelli erano concerti", ha spiegato il rocker del New Jersey riferendosi alle date in supporto a "The Ghost of Tom Joad" e "Devils & Dust", che lo videro in azione sul palco da solo, con il solo accompagnamento di chitarra acustica e armonica: "Questo [lo show di Broadway, ndr] è un lavoro unico che prevede musica e storie, che eseguirò seguendo un canovaccio che cambierà, a seconda delle serate. E' un'opera molta compatta. Credo che l'intimità del luogo dove mi esibirò si farà sentire, rendendola diversa dai tour acustici. Anche se non ne sono così sicuro, non avendo mai fatto prima niente del genere: negli anni Ottanta, quando registrai 'Nebraska', non andai in tour perché non avevo la certezza di reggere uno spettacolo simile".

..getting ready... A post shared by Patti Scialfa (@officialrumbledoll) on Sep 26, 2017 at 12:13pm PDT

"Di fatto sarà un one man show", ha proseguito Springsteen: "Non ci sarà una grossa produzione sul palco, tranne qualche luce e un impianto audio ad altissima definizione. Ho pensato che qualsiasi cosa oltre le canzoni e le storie sarebbe risultata troppo forzata e dispersiva. Ma succede tutte le volte che partiamo per un tour...".