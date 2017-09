L'associazione benefica L.A. Chefs for Human Rights, ente che raggruppa i più noti chef di Los Angeles per la causa dei diritti umani, ha insignito Chris Cornell del Hero Award per le attività benefiche svolte dallo scomparso leader di Soundgarden e Audioslave parallelamente alla sua carriera musicale: a ritirare il premio è stata la moglie di Cornell, Vicky, nel corso di una cerimonia svoltasi sempre a L.A., presso il ristorante Cassia, lo scorso lunedì 25 settembre, in occasione di una serata di raccolta fondi per le vittimi della tortura.

"Mio marito amava aiutare la gente, specialmente i bambini", ha dichiarato la vedova, visibilmente commossa: "Credeva fosse un preciso dovere degli adulti non voltare mai le spalle ai membri più vulnerabili e innocenti della nostra società. Ha aiutato bambini e ragazzi senza casa o vittime di abusi, o ancora colpiti da malattie o dipendenze, senza dimenticare le vittime di guerre e conflitti. Il suo cuore era sempre pieno di compassione e speranza".