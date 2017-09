Il prossimo gennaio esce il nuovo album dei Machine Head ”Catharsis” (Nuclear Blast) tre anni e qualche mese dopo “Bloodstone & Diamonds”. Per presentare al pubblico l’ultimo nato, la metal band di Oakland si imbarcherà in un tour mondiale che prevede tre concerti in Italia: l’11 aprile alla Zona Roveri di Bologna, il 12 all’Orion di Roma, per chiudere il 13 aprile al Live Club di Trezzo sull’Adda (Mi).

I biglietti sono in vendita al prezzo di 32 euro più i diritti di prevendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 29 settembre sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati.